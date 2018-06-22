ДДТ готовит четыре клипа

Видео-работа на этот трек была почти готова, но планам режиссера помешал сам Юрий Шевчук.

«Песня «Уездный город» - это песня о рабочем классе, о нашей молодежи, которая живет в моно-городах. Именно на нее мы и сняли клип. Это работа режиссера Славы Росса (вы знаете его по фильму «Сибирь. Монамур», хороший фильм). Снимали клип на окраинах Москвы прошлой осенью. Он еще не вышел, мы до сих работаем. Почему? Потому, что Слава снял этот клип на предыдущую версию песни, которую мы поменяли. В итоге клип пришлось перемонтировать видео под новый звук», - пояснил НСН артист.

Точная дата релиза видео на трек «Уездный город» пока не известна. Зато, по словам Юрия Шевчука, уже идет работа над съемкой еще трех клипов: это будут экранизации песен «Балтийское море», «Альтернатива» и «Русская весна».