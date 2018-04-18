«Дождь» отметит восьмилетие в компании «ДДТ» и «Касты»

В этот раз музыкальными гостями вечера станут самые бескомпромиссные музыканты - культовые российские группы «ДДТ» и «Каста».

Одна из самых популярнейших рэп-команд «Каста» в прошлом году выпустила релиз «Четырехглавый орет», который музыкальные критики единодушно признали альбомом года. 26 апреля музыканты исполнят материал с этой пластинки, а также свои самые известные рэп-боевики. Группа «ДДТ» во главе с Юрием Шевчуком, которая недавно презентовала свой новый клип на песню «Любовь не пропала» в эфире телеканала «Дождь», так же готовит эксклюзивный сет-лист для предстоящего праздника.

«Дождь» говорит «спасибо» своим подписчикам, которые вот уже 8 лет помогают делать независимое телевидение и именно они станут главными героями предстоящего события. Чтобы присоединиться к гостям праздника, любой желающий может оформить подписку на сайте канала https://tvrain.ru/8let/. Вместе с годовым абонементом зрители также получат приглашение на День Дождения, где смогут окунуться в атмосферу любимого канала и пообщаться с его ведущими.

Adrenaline Stadium, 26 апреля, 19:00.