ФИФА испортила клип Нюши и Arash

Правда, эта композиция - не официальный гимн мундиаля, но артистов это ничуть не расстраивает. Они сняли клип на свою композицию, выпустили его в день открытия мирового первенства и стали ждать отзывов поклонников. Спустя неделю они получили предупреждение от Международной ассоциации футбола. Как оказалось. Представители ФИФА обнаружили, что ни артисты, ни продюсеры видео не запрашивали у них разрешения на использования символики своей организации в ролике, пишет Starhit.

Музыканты нашли выход – чтобы избежать скандала и судебных разбирательств, они выбрали наиболее простое решение. Вместо того, чтобы переделывать и убирать моменты, на которых красуется символика ФИФА, монтажеры просто размыли их изображение. Теперь на некоторых моментах клипа зрители могут увидеть непонятные прямоугольники.



Символика ФИФА размыта