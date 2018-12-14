Группа «ДДТ» показала «Альтернативу»

По словам режиссёра видео Артёма Онащенко, основная съёмка проходила в Минске во время приезда ДДТ на фестиваль «Рок за Бобров». Идея была показать группу в том состоянии, в котором она находится сейчас.

«Хотелось передать невероятную энергетику, которая присуща живым концертам ДДТ, показать современное звучание легенды русского рока. Параллельно шла работа над сюжетом и образом главного героя, которого сыграл прекрасный белорусский актер Максим Сокол. В общей сложности работа заняла около полугода, может чуть больше. Какие-то сцены снимались в Минске, некоторые в Санкт-Петербурге. Мы старались, чтобы клип получился с одной стороны альтернативным, с другой стороны - ироничным, но с надеждой на что-то хорошее. Кот Макс так удачно импровизировал на съемочной площадке, что так же стал одним из героев клипа», - рассказывает Артём .

Артём Онащенко познакомился с группой ДДТ ещё в 2015 году и успел поработать над видеоверсией концерта «Прозрачный» в Минске и «История звука» в Москве, а также принимал участие в визуальном оформлении тура «История звука».