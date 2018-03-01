Группа «ДДТ» выпустила клип «Любовь не пропала»

«Мы катались по городу на своём собственном автобусе, слушали музыку, останавливались где хотели и за проезд никто не платил, - рассказывает режиссёр, - Идея клипа уже давно преследовала меня и я благодарен Юрию Шевчуку за предоставленную возможность её воплотить. Музыка группы «ДДТ» со мной уже больше десяти лет, поэтому делать видео на их песню было чем-то абсолютно естественным. Хотелось бы поблагодарить людей, которые поддержали этот проект еще на стадии идеи и согласились в нём участвовать. Без них ничего бы не получилось».

Весь сюжет клипа можно охарактеризовать так: если любовь зародилась очень давно, она всё равно никуда не исчезнет. Но для этого нужно сильно любить.

По словам Юрия Шевчука: «Песня написана осенью, но ощущения весны было очень живое. А весна - это танцы. Танцы клеток, листвы, надежд, любви. Поэтому композиция такая и танцевальная».

В главных ролях: Мария Панина, Егор Кутенков.