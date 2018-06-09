Группа «ДДТ» выпустила новый альбом «Галя ходи»

Над пластинкой музыканты работали на протяжении двух лет в студии «ДДТ» в Санкт-Петербурге. Работа велась напряжённо: в перерывах между концертами. Поиск творческих решений, оригинального звука и интонаций занял довольного много времени, не говоря уже о количестве разных музыкальных стилей, которые примеряли музыканты на каждую песню, добиваясь гармоничного сочетания музыки и стихов. . Всё сделанное подвергалось жесточайшей редакции. Некоторые композиции пережили пять шесть реинкарнаций. Уточняли аранжировку до самых последних дней.

«Альбом «Галя ходи» получился контрастным и разнообразным, в этом его особенность. Песни аранжированы в совершенно разных музыкальных направлениях. Концепт состоял в том, чтобы каждый трек отличался манерой речи, аранжировкой, саундом, вокалом. Это и делает непохожим данный альбом на предыдущие пластинки группы «ДДТ». Есть песни гражданского содержания, есть и лирические композиции. Рассматривается и трагедия нашего времени, и некая ирония к происходящему.», - рассказывает Юрий Шевчук о новом альбоме «Галя ходи».

В записи инструментов и вокала, а также в сведении альбома участвовали Игорь Тихомиров и Максим Кравцов, одни из лучших звукорежиссеров, которые на протяжении многих лет работают с группой «ДДТ». Финальную черту подвёл в Katara Studios Мазен Мурад, который создал мастер-копии записей Guano Apes, Franz Ferdinand, PINK, Jamiroquai, Sade и многих других.