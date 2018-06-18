Иосиф Кобзон проходит лечение в онкоцентре

Певец занял одну из палат в хирургии, на 18 этаже. За его здоровьем тщательно следят медики, пишет Starhit.

Напомним, весной этого года Иосиф Давыдович также почувствовал недомогание и был вынужден обратиться к врачам. Певец и депутат Госдумы РФ приехал в больницу, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. Тогда медики диагностировали у народного артиста нарушение ритма сердца. Представитель Кобзона подтвердила информацию о его госпитализации, но не стала вдаваться в подробности. По словам помощницы звезды, у певца было плановое обследование.



Иосиф Кобзон

Иосиф Давыдович не первый раз сталкивается с тяжелым недугом. В одном из интервью певец откровенно признался, что много лет назад врачи поставили ему неутешительный диагноз – рак предстательной железы. С того момента народный артист прошел несколько сеансов химиотерапии, которые сказались на его состоянии здоровья. В 2012-м артист заявил о прекращении гастрольной деятельности.

«Я привык работать в полную силу, но чувствую, что этих сил все меньше», – говорил исполнитель.