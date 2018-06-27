Кобзона наградили «За благодеяния»

"Я первый раз услышал название награды "За благие дела" и хочу вам сказать: "За благие дела" я бы перевел другим названием — "Спешите делать добро". Я хочу поблагодарить президента за благие дела, за то, что благодаря Владимиру Владимировичу мы обрели гимн великой державы, за то, что мы проводили достойно Говорухина Станислава Сергеевича. Я хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за те благие дела, которые вы по скромности своей даже не замечаете, а мы это ощущаем на себе, я хочу поблагодарить вас за Россию", — сказал Кобзон.