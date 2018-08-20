Коллекцию икон Лепса покажут в Историческом музее

Гости увидят экспонаты, которые ранее не демонстрировались публике, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

"4 сентября 2018 года в Государственном историческом музее состоится торжественное открытие выставки "Предивное художество": иконы из собрания Григория Лепса". Заслуженный артист Российской Федерации, музыкант и продюсер Григорий Лепс представит уникальную коллекцию икон, которыми пополнялось его собрание в течение 20 лет", - говорится в сообщении.

Экспозиция, в которую войдет около 200 икон, будет состоять из нескольких разделов: "Наследие средневековых мастеров", "В новой стилистике", "По канонам древнего благочестия", "Иконописные центры и мастерские".

"До сих пор эта коллекция была неизвестна широкой публике и никогда не экспонировалась", - отметили в музее и добавили, что выставка продолжится до 6 ноября.