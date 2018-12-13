Концерт «Наутилуса Помпилиуса» «Акустика»  покажет Рен ТВ

«Наутилус Помпилиус» – непотопляемые флагманы отечественного рока, по-настоящему культовое музыкальное явление. Их песни стали саундтреком к жизни в позднем СССР и суровых 90-х, а голос Вячеслава Бутусова неизменно звучал в плеере Данилы Багрова. В советские времена фанаты истратили километры плёнки на переписывание их альбомов, а в 90-е годы голос Бутусова стал идеальным саундтреком для ситуации в стране. В 1996 году группа впервые задумалась о переносе своих песен в акустический формат, и результатом этих экспериментов стали три аншлаговых концерта в «Горбушке». В полночь 16 декабря зрители Рен ТВ впервые увидят запись легендарных акустических выступлений в эфирном качестве и с отличным звуком.



Вячеслав Бутусов

Уникальному концерту – уникальный сет-лист. Бутусов принципиально не стал включать в него старые хиты «Гудбай, Америка» и «Я хочу быть с тобой», освободив место для песен, которые практически не звучали на поздних выступлениях «Наутилуса». Прозвучат не только классические «Прогулки по воде» и «Крылья», но и настоящие раритеты – «Наша семья», «Хлоп-хлоп» и «Праздник общей беды». А суровые рок-аранжировки «НАУ» сменятся акустическими гитарами, клавишными инструментами, саксофоном и разнообразной перкуссией.

Песни «Наутилуса» обрели новую жизнь уже после окончательного распада группы, с выходом фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Именно под музыку «НАУ» Данила Багров бродил по Петербургу, а сам Бутусов появился в первом «Брате» в роли самого себя. Спецвыпуск программы «Соль» позволит каждому посмотреть на наследие «Наутилуса» с новой стороны.

16 декабря, в 00:00 на Рен ТВ.