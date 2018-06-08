Концерты Земфиры во время ЧМ-2018 могут все-таки состояться

Об этом сообщил ТАСС министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

Информация об отмене концертов в Нижнем Новгороде и Калининграде в связи с запретом на любые культурно-массовые мероприятия во время проведения чемпионата странице певицы появилась на официальной странице певицы в пятницу, 8 июня. Концерт в Калининграде был запланирован на 29 июня, в Нижнем Новгороде - 5 июля.



Земфира

"Я сейчас разговаривал с площадкой, на которой она собиралась выступать - это дворец спорта "Янтарный". Мне сказали, что площадка абсолютно готова. Они готовы получать технический райдер, необходимые документы. Единственное, что организаторы концерта не выходят на связь с площадкой", - сказал министр.

"Я не знаю, от кого они получили категорический запрет. <...> Это коммерческий проект, мы не имели к нему отношение. Если нужно от нас какое-то содействие, мы сделаем все необходимое. Я сам являюсь поклонником творчества Земфиры и был бы счастлив, если бы она к нам приехала", - сказал Ермак.

В мэрии Нижнего Новгорода ТАСС рассказали, что городские власти "не выносили подобных решений и были удивлены, прочитав новости, так как афиши все сделаны". Представитель дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий в Нижегородской области Александр Батуев сообщил ТАСС, что ведомство готовит официальный ответ по данной ситуации. Выступление певицы в городе должно было пройти на площади Минина и Пожарского, где организована фан-зона.

Согласно указу президента РФ "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года", в городах проведения игр в период с 25 мая по 25 июля местные власти по согласованию с полицией могут самостоятельно регулировать место и время проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, не связанных с проведением чемпионата мира по футболу.