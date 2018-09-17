Козырев: Земфира потребовала уничтожить пластинку с Чуриковой

- Это была история, когда мы соединяли несоединяемые вещи в каждых номерах. И мы вдруг неожиданно обнаружили с Максимом Виторганом, что у Земфиры есть совершенно невероятная поклонница актриса Инна Михайловна Чурикова. И мы предложили Инне Михайловне Чуриковой и Земфире спеть дуэтом вместе. И это срослось, - рассказал ведущий. - Главное, что Инна Михайловна вообще не поёт. Она поёт только в комических ролях в некоторых фильмах. И, в общем, это был, конечно, совершенно потрясающий момент, когда мы вручную расставляли свечи на полу вокруг них, с Максимом ползали на четвереньках, потом как Земфира репетировала с Чуриковой. У Чуриковой оказался изумительный абсолютный слух, но абсолютное отсутствие чувства ритма. Поэтому в нужный момент начать свою строку… А это была песня непошлая – «Мои тебе поздравления от крошки, от гения». И эти репетиции… В общем, чтобы подвести печальное резюме, это оказался совершенно изумительный номер, который вышел в Новый Год, его все видели, а потом мы выпускали пластинку с этими номерами, и на пластинке оказалось не то сведение этого номера. То есть там были какие-то нюансы в аранжировке, которые человек обычный на ухо вообще не мог распознать. Но Земфиру это выбесило до такой степени (а пластинка была уже отпечатана), потому что устная договорённость у нас с ней была, что она потребовала материальной компенсации. Но это было не так обидно. Она потребовала уничтожить весь тираж. И на дворе звукозаписывающей компании катком помяли весь тираж пластинки «Неголубой огонёк».