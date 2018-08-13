Лайма Вайкуле не поедет в Крым ни за какие деньги

«Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — заявила она.



Лайма Вайкуле

Позднее продюсер и партнёр певицы Андрей Латковский пояснил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что артистка действует согласно закону:

«Если запрещено переходить дорогу на красный свет, она не пойдёт. Если нельзя, она не поедет, а если можно будет — тогда с удовольствием. Мы ничего плохого не сделали и не сделаем. Это сумасшествие рано или поздно пройдёт. Лучше это не комментировать. Она нормальный человек, любит и Россию, и Украину, и Грузию, и Америку – всех».

Ранее директор Лаймы Вайкуле заявил, что слова певицы выдернуты из контекста: «Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это всё перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно».