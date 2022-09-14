Лайма Вайкуле: Молитесь за меня!

«Вместо того, чтобы что-то говорить, я скажу только это: молитесь за меня! Я буду счастлива. Я скажу вам спасибо, потому что я тоже молилась за всех вас», - сказала Лайма журналистам.



Лайма Вайкуле







Лайма Вайкуле предпочитает не комментировать свое здоровье. Но на мероприятии в Латвии она выглядела необычно полной и передвигающейся с трудом, несмотря на сияющую улыбку.

С онкологией Лайма Вайкуле столкнулась в 1991 году, и смогла полностью излечить рак. С тех пор певица регулярно следит за своим здоровьем, но в СМИ периодически всплывают подозрения, что болезнь к ней снова вернулась.