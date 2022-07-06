Лайма Вайкуле в третий раз подряд отменила свой фестиваль в Юрмале

Отмечается, что решение организаторов связано с ситуацией на Украине.

«В связи с текущими политическими решениями не представляется возможным обеспечить въезд в Латвию многих артистов и сотрудников, задействованных в фестивале», – указано на сайте фестиваля.



Лайма Вайкуле

В сообщении также говорится, что участники группы, сопровождающей Лайму Вайкуле, в основном проживают за пределами Латвии.







Ранее в Laima Rendezvous принимали участие российские исполнители, включая Филиппа Киркорова и Хиблу Герзмава. Кроме того, основной язык фестиваля – русский.

Вдобавок, по словам самой Лаймы, в данное время проводить фестиваль было бы неэтично.

Laima Rendezvous пришел в Юрмалу на смену "Новой волне", которую решено было перенести в Сочи. К смене места международного музыкального фестиваля организаторов подтолкнуло то, что латвийские власти в июле 2014 года по политическим мотивам запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям: Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову.

В последние годы Laima Rendezvous неоднократно переносился: в 2020 и 2021 году концерты отменили из-за пандемии коронавируса. Так что это третья отмена фестиваля подряд.