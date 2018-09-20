МВД проверило концертную деятельность Лаймы Вайкуле‍

Об этом говорится в ответе министерства, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Оснований для привлечения певицы к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства ведомство не обнаружило.



Лайма Вайкуле

"Я очень рад, что добросовестность и приверженность Вайкуле правовым ценностям оказались неизменны независимо от страны ее пребывания. Оперативность действий МВД позволит положить конец истерии, устроенной в связи с недавними высказываниями певицы на пресс-конференции в Одессе", — сказал РИА Новости руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при столичном управлении МВД Александр Хаминский, по запросу которого и проводилась проверка.

Вайкуле оказалась в центре внимания после того, как заявила, что не поедет на гастроли в Крым ни за какой гонорар, потому что "европейцам это запрещено". Эти слова вызвали противоречивую реакцию, включая критику со стороны общественности и осуждение среди коллег. Позже Вайкуле пояснила, что готова приехать в Крым, как только с России снимут санкции, и в этом случае, по ее словам, она выступит даже бесплатно.