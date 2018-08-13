Вайкуле озвучила, при каких условиях выступит в Крыму

"Я вообще вне политики. Наверное, было глупо втягиваться в это. Я не понимала, что это – политика. Я люблю одинаково все страны мира, потому что я – человек мира", — так прокомментировала Лайма Вайкуле свое заявление о Крыме во время прямого эфира программы "60 минут". Певица попросила не втягивать ее в политические дискуссии.

"Я ничего не понимаю в политике. Я знаю, что нам, европейцам, запрещено работать в Крыму. Я говорю: "Нет, я не буду работать". Разве это надо обсуждать?" — сказала она.



Лайма Вайкуле

Артистка напомнила, что для дружбы народов она лично сделала немало: ходила в правительство Латвии и просила закрыть черные списки для многих российских артистов, в том числе Иосифа Кобзона и Валерии. А также подписывала письма, в которых просила не впутывать артистов в политику, пишут Вести.

Лайма Вайкуле попросила не делать из интервью, данного ею на пресс-конференции в Одессе, политическую демонстрацию. Она также призналась в том, что не знала об отсутствии запрета на концертную деятельность в Крыму для граждан Евросоюза: "Хорошо, что вы мне об этом рассказали. Я об этом не знала".

"У меня столько друзей в России, я училась в России, я знаю язык и я никогда в жизни не критиковала Россию, я ее обожаю. Я вообще не лезу в политику. Как снимут санкции, я тут же приеду в Крым с большим удовольствием, бесплатно, и дело вообще не в деньгах".

Ранее популярная певица заявила, что не поедет с гастролями в Крым.