Совет при МВД инициировал проверку концертной деятельности Вайкуле

В письме, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, он просит "установить факты незаконно осуществляемой гражданкой Латвии Вайкуле трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу либо патента и привлечь ее к административной ответственности".

Хаминский также просит собрать фото- и видеоматериалы в интернете, которые бы доказывали факты выступления певицы на территории РФ, и запросить погранслужбу ФСБ о датах пересечения Вайкуле российской границы в целях подтверждения дат выступлений. Кроме того, в письме есть просьба сделать запрос в МИД РФ о видах, типах и сроках выданных Вайкуле въездных виз.



Лайма Вайкуле

"У Лаймы есть вид на жительство в России и есть разрешение на работу уже 10 лет. Мы работаем легально, платим налоги, пусть проверяют, если это кому-то нужно", — сказал директор певицы Алексей Яковлев.

На прошлой неделе на пресс-конференции перед концертом в Одессе Вайкуле спросили, собирается ли она в Крым. На это артистка ответила, что не поедет на полуостров ни за какие гонорары, потому что европейцам это запрещено. Она также добавила, что не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что он распался.

Эти заявления певицы вызвали противоречивую реакцию, включая критику со стороны общественности и осуждение среди коллег по цеху. Позже Вайкуле пояснила, что готова приехать в Крым, как только с России снимут санкции, введенные после присоединения полуострова. Певица добавила, что готова в этом случае выступить в Крыму даже бесплатно.