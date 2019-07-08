Алла Пугачева подарила песню Шнуру

Об этом она сообщила во время прямого эфира в аккаунте певицы Лаймы Вайкуле в Instagram.



Алла Пугачева

Вайкуле вспомнила о "смешной песне" Пугачевой "про мужиков", которую никто не слышал.

"Я ее подарила Шнуру. Ждите. Называется «*уемер». Не осмелилась я. Серёжке отдала. У них это получится гениально", — ответила Пугачева.

"А я думала, мы с тобой бы могли спеть. Как я хотела услышать эту песню в твоём исполнении", - расстроилась Лайма.

"Поздно, тётя, петь «Боржоми». **** отвалились, — засмеялась Алла Борисовна. — Песня у Сереги в декабре выйдет. Ее написала поэтесса Сола Монова. Она очень талантлива".

Текст песни таков, и поскольку песня от женского лица, очевидно, петь ее будут солистки «Ленинграда»:

"Жестокий жребий мой таков,

Пора обзавестись нашивочкой:

«Я выбираю *уемер

И выбираю безошибочно».

Не важен социальный слой,

Не важен тип анатомический —

Мне с *** повезло

Глобально, глубоко, кармически.

Возможно, роковая месть

Подкралась черною багирою —

Нормальные мужчины есть,

Но я на них не реагирую.

Зато вернее следака

С серьезным удостоверением

Я вычисляю ***,

Почувствовав сердцебиение.

Вот всю себя бы раздала,

Но клапан сердца не резиновый.

И если есть во мне талант,

Он должен быть монетизирован.

Пусть далеко не инженер,

Лежать не стану на диване я —

Изобрету *уемер

(Пока рабочее название).

Взорву научную среду —

Проект-то, безусловно, кассовый.

Сегодня же изобрету —

Девчонки, можете заказывать!"

Алла Пугачева - лауреат Государственной премии РФ (1995), певица и актриса. Исполнительница песен "Миллион алых роз", "Арлекино", "Эй вы, там, наверху!" и многих других, вошедших в золотой фонд российской музыки.

Группа "Ленинград" была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидер и автор большинства ее песен - Сергей Шнуров. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики.