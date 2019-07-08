Алла Пугачева подарила песню Шнуру

Об этом она сообщила во время прямого эфира в аккаунте певицы Лаймы Вайкуле в Instagram.
Вайкуле вспомнила о "смешной песне" Пугачевой "про мужиков", которую никто не слышал.
"Я ее подарила Шнуру. Ждите. Называется «*уемер». Не осмелилась я. Серёжке отдала. У них это получится гениально", — ответила Пугачева.
"А я думала, мы с тобой бы могли спеть. Как я хотела услышать эту песню в твоём исполнении", - расстроилась Лайма.
"Поздно, тётя, петь «Боржоми». **** отвалились, — засмеялась Алла Борисовна. — Песня у Сереги в декабре выйдет. Ее написала поэтесса Сола Монова. Она очень талантлива".
Текст песни таков, и поскольку песня от женского лица, очевидно, петь ее будут солистки «Ленинграда»:
"Жестокий жребий мой таков,
Пора обзавестись нашивочкой:
«Я выбираю *уемер
И выбираю безошибочно».
Не важен социальный слой,
Не важен тип анатомический —
Мне с *** повезло
Глобально, глубоко, кармически.
Возможно, роковая месть
Подкралась черною багирою —
Нормальные мужчины есть,
Но я на них не реагирую.
Зато вернее следака
С серьезным удостоверением
Я вычисляю ***,
Почувствовав сердцебиение.
Вот всю себя бы раздала,
Но клапан сердца не резиновый.
И если есть во мне талант,
Он должен быть монетизирован.
Пусть далеко не инженер,
Лежать не стану на диване я —
Изобрету *уемер
(Пока рабочее название).
Взорву научную среду —
Проект-то, безусловно, кассовый.
Сегодня же изобрету —
Девчонки, можете заказывать!"
Алла Пугачева - лауреат Государственной премии РФ (1995), певица и актриса. Исполнительница песен "Миллион алых роз", "Арлекино", "Эй вы, там, наверху!" и многих других, вошедших в золотой фонд российской музыки.
Группа "Ленинград" была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидер и автор большинства ее песен - Сергей Шнуров. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики.
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