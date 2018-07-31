Лепс ударил Аллу Михееву во время интервью

Дело в том, что Михеева решила сделать свой «острый репортаж» еще острее и зачем-то спросила Григория, сколько она заплатил за поступление одной из дочек в престижный ВУЗ и до кучи прокомментировала ее внешность — дослушивать Лепс не стал. Видео инцидента, где 56-летний Лепс бьет Аллочку микрофоном, не провисело в YouTube и нескольких минут — остался лишь скриншот.



Григорий Лепс

Super связался с автором видео, который сообщил, что ни при каких обстоятельствах не предоставит запись никому. Шокированная поступком Лепса Михеева со съемочной группой после инцидента немедленно покинула фестиваль.