Нюша показала «Ночь»

Легкая по настроению и непростая по наполнению, танцевальная композиция рассказывает о восприятии любви и отношений через музыку.

Nyusha: «Я помню, что написала эту песню в самолете. Куда летела, честно, не помню (улыбается). Надела наушники, включила свои демозаписи и остановилась на той, которая более всего совпала с моим ритмом сердца именно в ту секунду. Моментально пришли в голову слова и сама мелодия. Эта песня – мои воспоминания. «Ночь» – это трек о любви с первого взгляда, о том чувстве, которое начинает тобой овладевать, и ты не можешь ему сопротивляться. Я просто вспомнила, как это происходило со мной, и вмиг написала этот сингл».

Клип на сингл «Ночь» снимался в Америке, в пустыне, расположенной на границе между Лос-Анджелесом и Лас-Вегасом. Режиссером видео стал Сергей Солодкий, который сотрудничал с артисткой до этого на съемочных площадках видео «Где ты, там я», «Не боюсь» и «Целуй». Съемки нового видео заняли всего лишь день – по словам певицы, все тогда сложилось для съёмочной группы очень гладко, несмотря на невыносимую жару.

Клип рассказывает о двух влюбленных и счастливых людях. Их чувства – это то, что обычно не видно глазу. Однако в видео «Ночь» зрители смогут по-настоящему увидеть их эмоции и даже пронаблюдать их развитие. По задумке режиссера, любовь принимает визуальное воплощение. По сценарию, мы сначала наблюдаем за свободным, ни от чего не зависящим чувством, затем получаем возможность узнать, что с ним происходит, когда его пытаются контролировать.

Nyusha : «Люди должны делать друг друга счастливыми – это одна из основных мыслей клипа. Когда ты любишь, то даёшь партнеру свободу и только тогда ваши чувства крепнут, становятся сильнее. В «банке», запертые в неволе, чувства слабеют и гибнут. И это то, во что верю я и хочу донести до своих слушателей и зрителей».