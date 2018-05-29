Нюша рассекретила беременность

Нюша рассказала, почему она и ее супруг Игорь Сивов не хотели рассказывать о скором пополнении в семье:

«Да, мы ожидаем пополнение. это большая радость для меня. На определённом сроке не принято об этом говорить, несколько месяцев ходили разные слухи, я никак не хотела что-то комментировать. Сейчас это стало очевидным. Надеюсь, все отнесутся с пониманием к моему положению и данный факт не будет снова обрастать вымышленными подробностями», - сказала Super.ru Нюша.



Нюша

Певица пока не собирается уходить в декрет, продолжая выступать на концертах. Сейчас певица готовится к презентации своего нового модного проекта.