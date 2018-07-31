Сергей Жуков отменил концерты и готовится к операции

Артист, всегда отличавшийся отменным здоровьем, перенес уже две операции и готовится к третьей, самой важной, которая должна состояться в августе. Из-за этого он вынужден ежедневно проходить сложные и болезненные процедуры в московских клиниках.



Сергей Жуков

Это первый раз за более чем 20-летнюю историю группы, когда «Руки Вверх!» отменяют часть своего гастрольного тура.

Сергей приносит извинения своим поклонникам в Ялте, Краснодаре, Геленджике и Сочи, что из-за предстоящей операции не сможет выступить у них этим летом. И верит, что с помощью врачей сможет снова вернуться к гастрольной деятельности.

Менеджмент «Руки Вверх!» сообщает, что билеты на концерты группы в Ялте, Краснодаре, Геленджике и Сочи могут быть сданы по месту приобретения. А сам Сергей на этой неделе, если позволят врачи, запишет видеообращение для своих поклонников.