Солист Rammstein снимает в России документальный фильм

Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе организатора его гастролей, компании T.C.I.

"Именно здесь и сейчас, в рамках книжно-музыкального тура Messer, артист начал съемку своего документального фильма", - сказали организаторы.



Тилль Линдеманн

Съемочная группа сопровождает артиста на автограф-сессиях и шоу. Также в тур вместе с ним отправился режиссер Зоран Бихач, снимавший клипы группы Rammstein и сольного музыкального проекта Линдеманна. Подробности фильма и дата выхода пока не известны, однако в пресс-службе подчеркнули, что он "раскроет тайны закулисной и личной жизни артиста".