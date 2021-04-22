Тилль Линдеманн спел на русском хит «Любимый город»

В оригинале ее исполняет советский актер Марк Бернес.
Песня "Любимый город" в исполнении Линдеманна будет звучат в новом фильме "Девятаев" Тимура Бекмамбетова, который стал фильмом открытия 43-го Московского международного кинофестиваля.
«Тилль сам пришел ко мне с предложением исполнить эту песню! Думаю, потому, что он вырос в городе Росток, который находился в ГДР. Потому что у него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тилль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама… И вот он через знакомых узнал, что я снимаю фильм про Девятаева, а «Любимый город» будет лейтмотивом этой картины. В бывшей ГДР Девятаев считался героем, на острове Узедом стоит памятник ему, его там чествовали и в советские времена, и после объединения Германии. Так и вышло, что мы сняли клип!», - говорит Бекмамбетов.
Уже запланирована премьера клипа, он выйдет 29 апреля, в день премьеры фильма.
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