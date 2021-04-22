Тилль Линдеманн спел на русском хит «Любимый город»

В ролике, снятом Зораном Бихаком, главного героя в ярко-розовом костюме (Линдеманн) всячески пытают неизвестные, когда он рассказывает о своих любовных похождениях с женщинами. Кроме того, в клипе есть легкие эротические сцены и танец Тилля с резиновой куклой.

