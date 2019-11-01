Lindemann опубликовала тизер клипа, снимавшегося в Петербурге

В 11-секундном ролике Тилль Линдеманн находится под водой, прикованный цепью ко дну. В какой-то момент он открывает глаза, на чем тизер заканчивается.

Ранее сообщалось о том, что Тилль Линдеманн и второй участник группы Петер Тэгтгрен снимали материал для трех видео в Санкт-Петербурге, в одном из которых появится певица Светлана Лобода, а также около 100 моделей в нижнем белье.



Тилль Линдеманн в Петербурге

Пока неизвестно, для каких еще песен музыканты снимали клипы.

Недавно Lindemann анонсировали выход второго альбома F&M, который состоится 22 ноября.