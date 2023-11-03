Тилль Линдеманн выпустил сольный альбом «Zunge»

Слово «Zunge» переводится с немецкого как «Язык» – и точно так же назывался лид-сингл с альбома, который Тилль Линдеманн презентовал 8 сентября. После «Zunge» музыкант выпустил еще четыре сингла – «Schweiss», «Nass», «Lecker» и «Sport frei».

Релиз альбома «Zunge» состоялся без лейбла – Тилль Линдеманн издал его сам. Летом компания Universal Music разорвала отношения с музыкантом из-за обвинений в сексуальном насилии. В конце августа с Линдеманна сняли обвинения, так как не обнаружили доказательств. Тогда в Сети пошли споры: одни посчитали, что исполнителя просто хотели «потопить», другие – что Rammstein всячески заметали возможные доказательства.



Тилль Линдеманн

Альбом «Zunge» уже возглавил iTunes трех стран – Германии, Эстонии и Люксембурга. Он также входит в топ-10 во многих других государствах: так, в России Тилль Линдеманн занимает второе место в альбомном хит-параде, уступая лишь «Golden» Чонгука из BTS. Большая часть фанатских отзывов пока положительная – и все же некоторые поклонники считают, что сольные работы Тилля Линдеманна не дотягивают до релизов Rammstein.

Предыдущий альбом Lindemann «F&M» выходил в 2019-м – он был записан в составе проекта как дуэт с Петером Тэгтгреном из Hypocrisy и Pain. Но в 2020-м Тэгтгрен покинул проект после семи лет участия. В «Википедии» «Zunge» указан как третий альбом Lindemann и на обложке стоит фирменный шрифт проекта, но рядом с ней написаны буквы «Тилль» – поэтому некоторые считают «Zunge» дебютной работой Линдеманна в качестве сольного артиста.