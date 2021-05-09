Тилль Линдеманн спел «Любимый город» в Эрмитаже

Съемки происходили в Эрмитаже в один из выходных дней. Музей заключил с артистом контракт. Тилль идет по эрмитажным лестницам, вокруг девушки со скрипками, все в белом, и Тилль разглядывает попеременно то девушек, то скульптуры музея.

Режиссер клипа - Сергей Грей. Напомним, что песню «Любимый город» написали композитор Никита Богословский и поэт Евгений Долматовский.



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Любопытно, что Тилль отключил комментарии к видео. На днях российский суд приговорил к нескольким годам тюрьмы поклонника Rammstein, репостнувшего клип группы в ВК, якобы за «распространение порнографии».