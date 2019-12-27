Lindemann выпустил клип с резиновыми куклами

В ролике, снятом Зораном Бихаком, главного героя в ярко-розовом костюме (Линдеманн) всячески пытают неизвестные, когда он рассказывает о своих любовных похождениях с женщинами. Кроме того, в клипе есть легкие эротические сцены и танец Тилля с резиновой куклой.

Intermedia напоминает, что трек «Ach so gern» вышел на втором альбоме Lindemann «F&M», который был выпущен в ноябре 2019 года. Весной 2020-го группа отправится на гастроли в поддержку альбома и в рамках тура даст несколько концертов в России.



Тилль Линдеманн