Lindemann показал Лободу как упаковщицу стаканов

Режиссер Сергей Минадзе (клип полностью снят российскими клипмейкерами) перенес действие ролика во времена СССР и показал любовный треугольник с участием космонавта (его сыграл участник дуэта Петер Тэгтгрен), его брата - директора завода по производству граненых стаканов (Тилль Линдеманн) и жены космонавта, работающей на этом самом заводе упаковщицей (Светлана Лобода). Роль еще одного космонавта исполнил шведский актер Петер Стормаре («Танцующая в темноте», «Фарго», «Братья Гримм»).

Линдеманн испытывает чувства к упаковщице Лободе, пытается ее изнасиловать, но получает пепельницей по голове. В 7,5 минутном клипе происходит множество трагикомических сцен.



Тилль Линдеманн