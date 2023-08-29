С Тилля Линдеманна сняли подозрения в домогательствах

Адвокаты Тилля доказали, что никаких объективных доказательств его вины нет — все обвинения были озвучены посторонними третьими лицами, а ни одной официальной жалобы на сексуальные домогательства в правоохранительные органы Германии от девушек, якобы пострадавших от музыканта, за это время так и не поступило.



Тилль Линдеманн

Напомним, сразу несколько женщин выдвинули серьезные обвинения против Линдеманна: они утверждали, что музыкант домогался до них на вечеринках после концертов. После этого от работы с Тиллем отказалось немецкое книжное издательство, а звукозаписывающий лейбл поставил на паузу сотрудничество с Rammstein.