Тилль Линдеманн показал клип с искусственным интеллектом

Как и первый трек из грядущего альбома, она - немецкоязычная, хотя дебютный альбом группы Lindemann под названием Skills in Pills был записан на английском языке.

Звучание, как и раньше, напоминает смесь Rammstein и Pain: напомним, всю музыку для Lindemann пишет шведский мультиинструменталист Петер Тэгтгрен, создатель Pain и Hypocrisy. А видео, сделанное при помощи нейросети Generative Adversarial Networks (GANs), использующей технологии искусственного интеллекта, выглядит весьма психоделично. Режиссер клипа Lukas Rudig.



Кадр из клипа

Lindemann — совместный проект Линдеманна и мультиинструменталиста Петера Тэгтгрена (лидера Pain и Hypocrisy). F&M — второй альбом музыкантов после вышедшего в 2015 году Skills in Pills.

Новый альбом совместного детища Линдеманна и Тэгтгрена F&M выйдет 22 ноября.