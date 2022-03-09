Тилль Линдеманн помогает украинским беженцам в Берлине

Беженка Алиса Комм рассказала в соцсетях о том, как встретила 8 марта Тилля с его директором Джессикой на вокзале Берлина, и он помог ей разместиться в отеле.



ТЕКСТ

«Я встретила Его! Мировую суперзвезду - Тилля Линдеманна, солиста Rammstein на вокзале в Берлине. В зоне с волонтерами для беженцев.

Я ищу место, где остановиться и переночевать в Берлине до следующего вылета. Волонтёр мне отвечает, что весь Берлин переполнен, нигде нет мест. Но рядом с вокзалом построили большую палатку для беженцев и там можно остаться… Мне плохо, хочется плакать. Иду с Таней дальше. Подходим к другому волонтеру. Объясняю ситуацию. Он говорит сейчас решим.

И тут…! Подходит Тилль с Джессикой (Директор Тилля), о чем то говорят с волонтером. Я не могу поверить, что передо мной среди всего этого апокалипсиса стоит солист группы Раммштайн в модном пальто, в не менее модных ботинках и в шапке от украинского лейбла Mozgi. У него ужасно добрые и красивые глаза.

Волонтёр говорит, что Тилль поселит меня в гостиницу… Я не совсем понимаю, что происходит. Тилль и Джессика ведут меня сами в гостиницу, в прекрасную гостиницу. Оплачивает номер, кладёт в сумку 50 евро на ужин. Джесика дает свой номер и говорит звонить, если мне что-то понадобится.

Я хочу плакать. Целую Тилля раза 3. Он смущается. Я говорю ему, что раньше я любила Бритни Спирс, а сейчас люблю Раммштайн. Он очень искренне хохочет. Я приглашаю его на Кипр к своим друзьям. А он говорит, что здесь нужна его помощь.

Мировая суперзвезда, просто на вокзале помогает беженцам из Украины с жильём. Искренне и со всей душой».