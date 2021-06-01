Тилль Линдеманн показал, насколько он не любит детей

Клип режиссера Сергея Грея вышел 1 июня, в День защиты детей, а название песни можно перевести как «Я ненавижу детей». Действие клипа происходит в Москве в 1989 году. Тилль Линдеманн читает газету «Советский звук», затем отправляется в школу к пионерам, и начинают происходить странные и зловещие дела.

Певец и комик Александр Ревва сыграл капитана советской милиции. Он допрашивает и избивает персонажа Линдеманна, которого обвиняют в серии убийств своих бывших одноклассников, издевавшихся над ним в детстве. В роли возлюбленной Тилля снялась Аглая Тарасова. Все заканчивается судом.



Тилль Линдеманн

Напомним, что Тилль Линдеманн оказался единственным музыкантом Rammstein, который никак не поддержал своего поклонника, брошенного в российскую тюрьму за перепост его клипа.