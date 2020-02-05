Lindemann выпустил клип о насилии и разврате

Клип вышел в рамках сольного проекта музыканта Lindemann. Это композиция с нового альбома коллектива Lindemann «F&M», увидевшего свет в конце 2019 года.

В клипе музыкант играет пациента психбольницы с отрезанными руками, который фантазирует о подиуме, на котором он ходит в окружении связанных моделей, держит заложниц в стиральных машинах и занимается любовью и насилием в отеле. Петер Тэгтгрен невозмутимо играет на синтезаторе, сидя рядом и положив инструмент на тела наложниц. Все это показано с присущим музыкантам черным юмором.



Тиль Линдеманн

Режиссер клипа - Зоран Бихак, сделавший для Lindemann уже немало клипов.