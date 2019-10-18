Лобода намекнула на ночь любви с Линдеманном в честь дня рождения

"Мой день. Моя ночь", — подписала фотографию Лобода.

Исполнительницу хитов "Твои глаза" и Superstar ("Суперзвезда") также приехали поздравить музыкант Петер Тэгтгрен, который выступает с Тиллем в группе Lindemann, близкий друг Лободы грузинский дизайнер Бичола Тетрадзе, а также члены ее команды, включая Нателлу Крапивину.

День рождения она отметила в Санкт-Петербурге — одном из самых любимых городов Тилля Линдеманна.

Коллеги и друзья по сцене также присоединились к поздравлениям в комментариях.

"Лучик Света, С днем рождения", — написал шоумен Михаил Галустян.

"Дорогая моя, пусть душа твоя неугомонная, непременно осуществит все задуманное. А я счастлива, что ты реализовываешь себя всесторонне. Став творческим лидером, прекрасной мамочкой, любимой и любящей женщиной", — поздравила Лободу бывшая коллега по группе "ВИА Гра" Надежда Мейхер.

В прессе ходят упорные слухи о романе Лободы и Линдеманна, и сами знаменитости не спешат их опровергать. Звёзды познакомились на фестивале «Жара» в Баку в 2017 году, с тех пор время от времени их видят вместе. В мае 2018 года Светлана родила дочь Тильду, имя отца не раскрывается.



Светлана Лобода

На следующий день утром Лобода сообщила другую неоднозначную новость:

«Сегодня я проснулась абсолютно счастливой. Я люблю и любима. И пусть это не заканчивается никогда!!!»