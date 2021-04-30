Гитарист Rammstein шокирован приговором российского суда за репост клипа

Вчера суд в Архангельске приговорил местного жителя Андрея Боровикова к двум с половиной годам колонии общего режима. Его признали виновным в распространении порнографии из-за того, что в 2014 году он разместил на своей странице в VK клип группы Rammstein «Pussy».

«Я очень сожалею, что Андрей Боровиков был приговорён за это к тюремному сроку. Суровость приговора шокирует, Rammstein всегда будет отстаивать принцип свободы творчества как неотъемлемое право всех людей», — написал у себя в Instagram гитарист Rammstein Рихард Круспе.

Добавим, что репост клипа был сделан в 2014 году, задолго до того, как Боровиков начал деятельность в местном штабе Алексея Навального, которые нынешними властями России признаны «экстремистскими».