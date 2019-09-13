Lindemann выпустил новую песню и клип

Видео на трек «Steh Auf» снимался в апреле этого года в Казахстане. Сингл Steh auf войдет в треклист второго альбома Lindemann. Его релиз должен состояться до конца года.

Режиссером видео стал Зоран Бихак, ранее уже неоднократно работавший как с Rammstein, так и с Lindemann. В съемках принял участие актер сериала «Побег» (Prison Break) Петер Стормаре.

Сначала музыканты играют в пустом зале, но вскоре попадают в красную комнату, где Тилль Линдеманн ввязывается в драку. Дальнейшие события и вовсе оставляют зрителя в недоумении, так как в кадре появляются всадники, скачущие по холодным степям. Текст песни и некоторые особенности видеоряда намекают, что речь идет о наркотиках. По сюжету можно предположить, что мать лирического героя умирает от передозировки, но герой просит маму встать (steht auf! – "вставай" по-немецки) и сводить его в цирк.



Тиль Линдеманн

В отличие от первого альбома Skills in Pills теперь Тилль Линдеманн и в своем сольном проекте поет на немецком языке. В фанатских сообществах группы уже гуляет список треков грядущего второго альбома Линдеманна, предполагаемая дата выхода которого — 22 ноября этого года.

О том, что альбом полностью готов, ранее заявлял другой участник Lindemann – известный шведский музыкант-мультиинструменталист Петер Тэгтгрен.