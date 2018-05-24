Украина лишила Иосифа Кобзона всех госнаград

В отношении Кобзона применены следующие санкции: блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, лишение государственных наград Украины и другие ограничительные меры.



Иосиф Кобзон

После государственного переворота на Украине в 2014 году, артист, уроженец Донецкой области, поддержал позицию российского президента Владимира Путина по Крыму и Донбассу, участвовал в сборе и отправке гуманитарной помощи на восток страны и был назначен почетным консулом самопровозглашенной ДНР. Служба безопасности Украины внесла Кобзона в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

В этом же году певца лишили звания "почетный гражданин" ряда города Украины, в том числе Славянска и Полтавы. В 2015 году СБУ причислила певца к деятелям культуры, которые угрожают национальной безопасности страны, позже Кобзона включили в санкционный список.

РИА Новости