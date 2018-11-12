Вика Дайнеко и Алексей Воробьев снова вместе

«В свое время ребята расстались по инициативе Воробьева, и Дайнеко долго не могла простить его, — рассказали в окружении пары. — Но в итоге у них получилось быть хорошими друзьями, далеко не у всех бывших так складывается! Сейчас между ними снова пробежала искра, и они, научившись на прошлых ошибках, пытаются построить отношения»



Виктория Дайнеко

Свой роман пара старается не афишировать. Однако на днях Алексей прилетел из Лос-Анджелеса в столицу ради Виктории, чтобы снять ее в клипе на написанную им песню «С Новым годом, мой любимый человек!».

«Леша придумал крутой сюжет, — рассказал «СтарХиту» Павел, ассистент на площадке. — Линия основана на реальных событиях истории их любви. Покажут много архивных фото, видео. Леша даже привез на площадку шапку, которую восемь лет назад подарила ему Вика. Они прямо светятся, находясь рядом, постоянно обнимаются, шушукаются о чем-то. Все очень рады, что эти двое дали себе второй шанс!»

Напомним, знаменитости начали встречаться в конце лета 2011 года. Тогда их роман просуществовал чуть больше года. Позже Вика и Леша пытались попробовать опять, однако это ни к чему хорошему не приводило. Возможно, после долгой паузы и жизненных уроков у них все получится.