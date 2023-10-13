Виктория Дайнеко: Я не была из скромниц!

Обе песни артистка записала в рамках участия в международном конкурсе авторов русской песни «АвторА». Артистка поделилась подробностями работы на проекте, который практически превратился в бенефис Дайнеко.



Виктория Дайнеко

«Проект очень классный, как и для артистов, так и для авторов. Это конкурс для авторов, которые пишут песни на русском языке. Но в финале, на так называемый питчинг, приходят артисты, которые могут выбрать понравившиеся песни для исполнения. Там же взять песню для эфира могут программные директора радиостанций. И этот выбор может совпасть. Именно так получилось с композицией «Андромеда» - ее пою я, да еще и на радио».

На этом конкурсе артистка вообще не скромничала. И таких песен, которые забрала себе Дайнеко, оказалось не мало.

«Я решила на все песни, которые мне нравятся, нажимать красную кнопку. На меня все из-за этого немножечко косились. А когда начались выступления, то возникло ощущение, что сегодня сольный концерт Виктории Дайнеко. Я не была из скромниц, которые говорили: «ой, ладно, я разок нажала, спасибо большое».

Творческие события у артистки идут один за одним. 13 октября вышла новая песня «Тихо так». А 14 октября Вику Дайнеко можно будет увидеть в столичном клубе «Урбан» на концерте «Саундтрек твоей жизни», который приурочен к 20-летию «Фабрики Звезд». Компанию певице составят также другие фабриканты – группы «Корни» и «Фабрика».

Ведущие «Шутки Шоу» Антон Бурный и Ольга Мажара также расспросили певицу о курьезных случаях из творческой жизни. Виктория поделилась историей, которая с ней произошла в Якутске. Перед отлетом она внезапно обнаружила следы нахождения в своем гостиничном номере постороннего и испытала настоящий шок. Дело дошло до заявления в полицию.

«Я нашла у себя в номере виски с колой и пиво, которые я не пью. Кто-то поел мой десерт… Все это я обнаружила утром и не сразу поняла – это произошло, когда я спала в номере или все-таки нет. Это был единственный раз в жизни, когда я примчалась в аэропорт, вот с такими глазами и словами «дайте мне сотрудника полиции, пожалуйста, есть вопросики».

Полицейский быстро справился с задачей и еще во время перелета певицы из Якутска в Иркутск, выяснил, что незваный гость побывал в номере певицы, пока она завтракала.

«Это было такое облегчение. Самое смешное, что это оказался один из организаторов нашего концерта. Хронологию событий восстановил полицейский и рассказал мне. Пока мы спали, он выпивал в лобби. Потом пришел на ресепшен и попросил: «Мне ключ от номера Виктории Дайнеко». Я-то думаю, что же он так испугался, когда я после завтрака встретила его в коридоре «Виктория, вы еще не улетели? Что такое?». Наверное, в его голове сложилось, что я уже уехала и можно пойти отдыхать, и он решил, что мой номер ему лучше всего для этого подходит».

Победительница музыкальных проектов также рассказала о переезде в новую квартиру. Виктория уточнила, что недвижимость не ее и поздравлять здесь не с чем, так как во всей этой суете артистка осталась без теплой одежды.

«Я переехала в новую квартиру, но не в свою. Переезд – это супер крутое расхламление. Настолько крутое, что у меня на складе вся теплая одежда. Я еле-еле надела на себя все что можно, чтобы не замерзнуть».

Артистка пояснила, что склад, который она использует для хранения вещей, вовсе небольшой.

«Я - не шопоголик. У меня просто нет гардеробной в 130 кв. метров. У меня небольшие шкафы, так как в них не все помещается, мне приходится периодически менять обстановку в зависимости от сезона. Да и склад небольшой - 13 кв. м. Я знаю, что некоторые люди себе отдельные квартиры покупают для гардероба. Но нет, я не тот случай, я скромна».