Виктория Дайнеко лишилась документов на отдыхе

Бывшие супруги поспешили поделиться этой информацией со своими поклонниками в соцсетях. A post shared by Victoria Daineko (@victoriadaineko) on Sep 19, 2017 at 6:49am PDT «Принимаю поздравления! Нелепая история под названием «женитьба» официально завершена, и я наконец свободна», –...