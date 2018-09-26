Виктория Дайнеко лишилась документов на отдыхе

Певица с дочерью и родителями отдыхает в Черногории. Чтобы посетить местные достопримечательности, Виктория взяла в аренду автомобиль, но была задержана за превышение скоростного режима.



Виктория Дайнеко

«В Черногории, вы точно не захотите превышать скоростной режим. 11 км в час свыше того, что указан на знаке и вот вам квест. Найдите отделение Почты, оплатите штраф 20 евро со скидкой, найдите отделение полиции и заберите свои документы обратно. Забирают что-то вроде СТС и Водительское удостоверение на месте нарушения. Вот в Венгрии и Франции можно оплатить штраф сразу полицейскому и получить чек. Здесь увы все не так просто. А нам ещё повезло что работала почта. А так вот почта закрыта и завтра билет домой и все:) ты попал дальше до дома плелась черепахой, все злились, обгоняли, но я точно не хотела новый штраф», — рассказала Виктория в соцсетях.

Певица также отметила, что в отделение полиции «все добрейшие, улыбаются, болтают».