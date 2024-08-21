Виктория Дайнеко о фите с Биланом: Мне кажется, что классно бы получилось!

«Я уже много месяцев работаю в плотном графике, но мы все равно нашли несколько классных песен и планируем выпустить мини-альбом. Работать над новым материалом всегда очень интересно. Все в режиме онлайн: «Послушай песню, как тебе – классная?», «Сейчас мы сделаем аранжировку», «Встретимся на студии и запишем». Вот так все и происходит».



Виктория Дайнеко

Артистка исполнила сразу несколько композиций: «Дыши», «Я – зима», «Стоп, куда же я иду», «Если бы знал ты», «Сотри его из memory», «Я просто сразу от тебя уйду». Виктория призналась, что любит экспериментировать и рассказала, чем примечателен ее новый трек «Досчитаю до 100».

«В моем репертуаре еще не было песен с таким хаус-битом. Мы любим экспериментировать, что-то добавлять новенькое, без этого никуда».



Виктория Дайнеко

Виктория также призналась, что хотела бы следовать и другим современным трендам, а том числе, записывать дуэты с разными артистами. В свое время она уже предлагала спеть вместе исполнительницей Mary Gu, певцом Feduk, но по своей природе она не настойчива, поэтому пока не сложилось. Но и это не предел мечтаний.

«На самом-то деле я все время о разных артистах думаю. Например, сейчас мечтаю выпустить студийную песню с Димой Биланом. Мы с ним работали над проектом «Тролли» и у нас там были отличные дуэты. Мне кажется, что и в жизни классно бы получилось».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Ровно 20 лет назад, в 2004 году, Виктория победила на «Фабрике звезд 5». В студии «Авторадио» артистка рассказала новые подробности. Оказывается, что стремилась на проект, начиная с первого сезона, но тогда ей было только 14 лет.

«Когда был объявлен кастинг, я попросила мамину начальницу передать в Москву VHS-кассету. Мне было 14 лет, и мы с моим лучшим другом записали номер на песню Кристины Агилеры. Это было очень классно! Только вот, не знаю, удалось ли вовремя донести эту кассету до почтового ящика в Москве. Некоторое время спустя я уже сама приехала в столицу поступать в университет. Успешно сдала экзамены, но тут объявили кастинг 5 сезона и, проучившись один день, я пошла туда. Мне понадобилось 2 захода, чтобы его пройти».

С ведущими шоу артистка поделилась, в чем, по ее мнению, кроется секрет успеха проекта «Фабрика звезд». Когда появились первые реалити-шоу, которые дали людям возможность в режиме реального времени наблюдать за какими-либо процессами, «Фабрика звезд» показала создание уникального готового продукта – артиста.

««Секрет «Фабрики звезд» в том, что тогда отсутствовали соцсети и людям очень хотелось наблюдать за созданием какого-то процесса. Для меня как для музыканта, это было в 10 раз интереснее, чем смотреть, как люди просто живут за стеклом. Здесь ты видишь создание песен, как это все происходит в действительности. Сейчас мы все погружены в соцсети. Там буквально каждый блогер ведет свое реалити-шоу».



Виктория Дайнеко

Артистка также поделилась, что многие ее знакомые фабриканты, пройдя испытания, передумали делать карьеру в шоу-бизнесе. А были и те, у кого просто не сразу получилось.

«К Юлианне Карауловой успех пришел спустя 10 лет после «Фабрики звезд». Она сама рассказывает эту историю абсолютно без стыда, потому что действительно столько лет ждала свой проект. И вот ее подруга Бьянка написала ей песню, после которой по большому счету все и сложилось. Я очень рада за нее».