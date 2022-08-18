Виктория Дайнеко отсудила алименты у бывшего мужа

Виктория Дайнеко развелась с барабанщиком Дмитрий Клейманом в 2017 году после двух лет брака. С тех пор она не сказала о бывшем супруге ни одного доброго слова. Певица называла Дмитрия абьюзером, подозревала в шантаже и упрекала в том, что он не хочет видеться с дочерью и платить алименты. Зимой этого года Виктория подала в суд на Клеймана, чтобы добиться от него выплат и определить место жительства ребенка. Певица хотела получить от барабанщика 240 тысяч, но суд решил несколько иначе.



Виктория Дайнеко







«Суд определил место жительство ребенка с матерью, алименты 70 тысяч рублей», - сообщили представители пресс-службы Хамовнического суда.

Адвокаты Виктории Дайнеко утверждают, что в последние месяцы Дмитрий и вовсе забыл о наличии у него дочери. Осенью прошлого года он стал отцом во второй раз.