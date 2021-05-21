Виктория Дайнеко прошептала «Если бы знал ты»

Клип «Если бы знал ты» на песню из недавно вышедшего EP певицы «Я-зима» снял режиссер Игорь Рудник. Помимо задумчивой и как обычно не совсем одетой Виктории Дайнеко, в клипе рассказывается история взаимоотношений языком танца, парень и девушка в тесной кухне малогабаритной квартиры выясняют отношения движениями.

Авторы песни - Юлия Черняева, известная под псевдонимом «Лампочка», Иван Клименко (оба - Украина) и сама Виктория. Песня исполнена нехарактерным для певицы субтоном и шепотом, вокальная партия в треке отсутствует.



Виктория Дайнеко

«Это самый долгожданный момент!!! Спасибо всей команде, кто трудился над этим клипом! Я когда его смотрю, даже слёзы в глазах, потому что эта история и про меня и думаю про многих из нас. Спасибо, Гарик Рудник, ты слышишь мысли и умеешь их реализовывать лучше, чем я себе это представляла в мечтах!»