Земфира анонсировала тур по фестивалям

C июня по август 2018 года певица анонсировала девять выступлений на различных российских фестивалях, а также на на фестивале «21 vek» в Белоруссии.
Первый концерт состоится на фестивале «Дикая мята» 10 июня 2018 года, последний концерт в фестивальном туре Земфиры состоится в 11 августа в Сочи. В Москве Земфиру можно будет услышать Пикнике «Афиши» 4 августа.
Расписание летних концертов Земфиры:
10 июня | Тульская область | Фестиваль «Дикая Мята»
29 июня | Калининград | FIFA FUN FEST
1 июля | Минск | Городской музыкальный фестиваль «21 vek»
4 июля | Казань | FIFA FUN FEST
5 июля | Нижний Новгород | FIFA FUN FEST
8 июля | Екатеринбург | Фестиваль «Маяк»
12 июля | Санкт-Петербург | FIFA FUN FEST
4 августа | Москва | Пикник «Афиши»
11 августа | Сочи | Live Fest Summer
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