Земфира анонсировала тур по фестивалям

C июня по август 2018 года певица анонсировала девять выступлений на различных российских фестивалях, а также на на фестивале «21 vek» в Белоруссии.

Первый концерт состоится на фестивале «Дикая мята» 10 июня 2018 года, последний концерт в фестивальном туре Земфиры состоится в 11 августа в Сочи. В Москве Земфиру можно будет услышать Пикнике «Афиши» 4 августа.

Расписание летних концертов Земфиры:

10 июня | Тульская область | Фестиваль «Дикая Мята»

29 июня | Калининград | FIFA FUN FEST

1 июля | Минск | Городской музыкальный фестиваль «21 vek»

4 июля | Казань | FIFA FUN FEST

5 июля | Нижний Новгород | FIFA FUN FEST

8 июля | Екатеринбург | Фестиваль «Маяк»

12 июля | Санкт-Петербург | FIFA FUN FEST

4 августа | Москва | Пикник «Афиши»

11 августа | Сочи | Live Fest Summer