Земфира и Рената Литвинова отдохнули на яхте

Литвинова и Рамазанова нашли время и на отдых, арендовали шикарную яхту, взяли с собой шампанское и отправились на речную прогулку до Петергофа, пишет «Стархит». Компанию женщинам составила подруга Ренаты — Наталья.

А капитан корабля, прогулочной яхты Глеб Ткаченко, тут же отметил дорогих гостей в Инстаграме.





«Это становится доброй традицией, принимать позитивных, талантливых, неземных Ренату Литвинову и Земфиру у нас на борту», — написал капитан.

Аренда самого простенького катера начинается от 7 тысяч рублей в час, а вот яхта, на которой прокатились Рената и Земфира, обойдется дороже — не меньше 30 тысяч.

Сейчас Земфире очень нужен отдых. Певица, которая не часто балует своих почитателей живыми выступлениями, дала сразу несколько концертов подряд. Так, 12 июля она отыграла свой сет в рамках Fan Fest FIFA 2018, фестиваля, посвященного Мундиалю. Артистка неожиданно прямо со сцены призналась, что фактически стала футбольным фанатом, потому что смотрит все матчи Чемпионата.

«Целый месяц я жила в празднике! Санкт-Петербург был одним из городов, где проходили эти матчи. Я читала всю информацию, которая выходила об этом чемпионате. И по опросам зарубежных туристов первое место по красоте занял кто? Санкт-Петербург! В общем-то это было ожидаемо. Вы молодцы! Это было классное лето», – сказала Земфира.

Свободное время Земфира практически всегда предпочитает проводить в компании Литвиновой. Ранее она неоднократно отмечала, что не имеет друзей. По словам артистки, у нее есть только один близкий человек — Рената, и ей этого достаточно.