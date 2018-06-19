Земфира назвала себя «жертвой» помешанных людей

Об этом певица написала в соцсетях:

«Как это бывает - просыпаюсь, получаю письмо : Привет, я расскажу тебе правду про тебя , я так люблю тебя , и даже если ты будешь не со мной, я все равно буду любить тебя (вот мой телефон). я вытащу тебя из ямы, я буду твоим светом в окне, я , я , я.

Жутко. Неприятно.

Понятно, что не я одна являюсь «жертвой» ненормальных, помешанных людей, но говорить я могу только от своего имени.

«Они» спали на коврике моей квартиры, писали мне по 50 писем в день, звонили по 4 часа подряд в дверь, и требовали, требовали. Выйди, открой, поговори , «ты не понимаешь». И даже те, с которыми, казалось у меня установились человеческие отношения, срывались. Требовали и атаковали. Я живу под этим прессом почти 20 лет. Мне уже 41год.

Что мне нужно? А что нужно человеку в 40+?

Уважение. Личное пространство. Выбор.»