Земфира рассказала, почему не дает интервью

«Отвечу на все (правда все ) вопросы», - пообещала певица.



Земфира

Сегодня утром Земфира опубликовала ответы на два самых популярных вопроса.

"1. Новый материал, когда он выйдет - я не знаю. Песни есть, периодически я к ним возвращаюсь, но не чувствую всепоглощающего желания доделать их и выпустить. Не знаю почему так. И не понимаю, как заставить себя, мне всегда казалось, что это должен быть естественный процесс. Поэтому ни дат, ни чего -то еще я сказать не могу.

2. Дудь - я не даю интервью. Вообще. Мне это не нужно и сам процесс вгоняет меня в жуткий стресс. С годами становится только хуже)"

Земфира пообещала ответить на другие вопросы поклонников в ближайшее время.