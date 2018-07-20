Земфира рассказала, почему не дает интервью

«Отвечу на все (правда все ) вопросы», - пообещала певица.
Земфира
Сегодня утром Земфира опубликовала ответы на два самых популярных вопроса.
"1. Новый материал, когда он выйдет - я не знаю. Песни есть, периодически я к ним возвращаюсь, но не чувствую всепоглощающего желания доделать их и выпустить. Не знаю почему так. И не понимаю, как заставить себя, мне всегда казалось, что это должен быть естественный процесс. Поэтому ни дат, ни чего -то еще я сказать не могу.
2. Дудь - я не даю интервью. Вообще. Мне это не нужно и сам процесс вгоняет меня в жуткий стресс. С годами становится только хуже)"
Земфира пообещала ответить на другие вопросы поклонников в ближайшее время.
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