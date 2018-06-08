Земфире запретили выступать во время ЧМ-2018

«Фестивали, запланированные к проведению в г.г. Нижний Новгород и Калининград, запрещены к проведению по независящим от ЗАО «Планета Плюс» причинам, а именно в связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения Чемпионата мира по футболу.

На протяжении трех месяцев руководство ЗАО «Планета Плюс» проводило ряд встреч с представителями администраций и силовых ведомств регионов. Были подписаны соглашения, на основании которых был дан старт рекламной кампании и фестиваль выведен в продажу.

Однако вчера, 5 июня 2018 года, мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения Чемпионата мира по футболу», - сообщается на официальном сайте певицы,



Земфира

«Приношу свои извинения за то , что сейчас происходит с фестивалями «ФИФА Фан Фест». Составляя график фестивалей, я предпочла именно эти другим, потому что люблю футбол, и Чемпионат Мира в нашей стране - огромное событие, потому что хотела быть причастной к этому празднику. Я очень, очень расстроена.

Cитуацией владею из третьих рук, но, надеюсь, к вечеру все вопросы (возврат билетов) будут решены, и от официального организатора последует внятное объяснение произошедшего», - написала Земфира в соцсети.

Земфира должна была выступить на фестивалях в Калининграде 29 июня и в Нижнем Новгороде 5 июля.

Ранее сообщалось, что ФИФА запретила Юлии Чичериной выступать в Ростове-на-Дону перед футбольными болельщиками.